РИАМО - 26 июн. Из одного миллиона человек, записавшихся на электронное голосование по поправкам в Конституцию РФ, около 560 тысяч человек уже проголосовали, это очень большая цифра, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

«Из миллиона записавшихся на голосование, проголосовало уже, по-моему, 560 тысяч. Цифра постоянно меняется. Очень большая цифра, честно говоря. Не ожидали такой динамики голосования», — сказал Собянин в эфире телеканала «Россия 24».

Он добавил, что система электронного голосования работает таким образом, что отсекает любую попытку нарушить правила его проведения.

Голосование по внесению поправок в Конституцию России проходит с 25 июня по 1 июля. Проголосовать онлайн москвичи могут на портале 2020og.ru с любого устройства с доступом в интернет.