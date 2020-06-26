РИАМО - 26 июн. Легендарный хоккейный вратарь Владислав Третьяк вместе со своей супругой проголосовали по поправкам в Конституцию РФ на избирательном участке в поселке Загорянский в городском округе Щелково.

Прославленный спортсмен отметил важность данного события, которое определяет не только будущее страны, но и каждого человека в отдельности.

«Конституция — это жизнь каждой семьи, каждого человека, его близких и всей нашей страны. Поэтому наш долг — прийти и проголосовать за то, что он хочет видеть, какое строить будущее. Это наши ценности, традиции, государственное объединение. Вся наша жизнь отображена в Конституции. Это основной закон, который должны чтить все: начиная от рядового человека и до президента. Поэтому жители должны прийти и сделать свой выбор. А кто какой выбор сделает, зависит от каждого!» — сказал Третьяк.

Известный хоккеист проголосовал на избирательном участке, расположенном в детской школе искусств. Также совместно с временно исполняющим полномочия главы городского округа Щелково Андреем Булгаковым Третьяк обсудил развитие спорта на территории муниципального образования и популяризацию здорового образа жизни.

В Щелкове работает 123 избирательных участка. На каждом из них соблюдены все меры безопасности: при входе ведется измерение температуры у избирателей. В наличии дезинфицирующие средства и средства индивидуальной защиты, также выдаются одноразовые ручки и перчатки.

Помимо голосования на УИК, жители оставляют свои заявки и голосуют на дому также с учетом санитарных мер и бесконтактным способом.

Голосование по вопросу внесения поправок в Конституцию России проходит с 25 июня. Участки для голосования будут работать до вечера 1 июля ежедневно с 8:00 до 20:00.