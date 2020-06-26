РИАМО (МЫТИЩИ) - 26 июн. К избирательным участкам городского округа Мытищи для проведения голосования по поправкам в Конституцию РФ прикрепились 5 тысяч человек, сообщил глава округа Виктор Азаров.

«Почти 8 тысяч человек открепились, а 5 тысяч человек прикрепились к избирательным участкам в Мытищах. Около 10% жителей горокруга придут досрочно на избирательные участки. Это очень хороший показатель, он говорит о том, что люди действительно вникли в суть изменений, которые вносятся в Конституцию и относятся ответственно к этому», - сказал Азаров в эфире телеканала «Первый Мытищинский».

Он отметил, что эти изменения исторически назрели, их необходимо вносить, и от них во многом зависит, насколько успешно граждане и их дети будут проживать на территории страны.

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