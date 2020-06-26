РИАМО (МЫТИЩИ) - 26 июн. В пятницу в рамках социального раунда «Некуда спешить» сотрудники ОГИБДД МУ МВД России «Мытищинское» провели с курсантами автошколы «Автомобилист» профилактическую беседу по ПДД, сообщается на сайте администрации горокруга.

Профилактическая беседа была направлена на повышение уровня информированности участников дорожного движения, курсантам рассказали о важности соблюдения ПДД и правильного выбора скоростного режима.

«Во время встречи курсантам доведена информация о состоянии аварийности на территории обслуживания ОГИБДД, о важности соблюдения правил дорожного движения, в частности о правильном выборе скорости и недопустимости нарушений скоростного режима», - говорится в сообщении.

В конце профилактической беседы курсантам были выданы листовки информационного характера.