РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 26 июн. Полицейские Подольска задержали 22-летнего местного жителя, подозреваемого в краже телефона у коллеги со склада, на котором он работал, сообщается на сайте Главного управления МВД России по Московской области.

В дежурную часть Львовского отдела полиции УМВД России по Подольску поступило заявление от 19-летнего уроженца Республики Башкортостан о том, что неизвестный, находясь в складском помещении фирмы в деревне Коледино, похитил мобильный телефон заявителя. Общая сумма материального ущерба составила более 12 тысяч рублей.

«В результате оперативно-разыскных мероприятий сотрудники полиции по подозрению в совершении преступления задержали 22-летнего местного жителя, работающего сборщиком в данной организации. Похищенный телефон изъяли. В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 158 УК РФ «Кража», - говорится в сообщении.

Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет. Подозреваемому избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.