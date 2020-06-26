РИАМО - 26 июн. Почетный президент Олимпийского комитета России Леонид Тягачев вместе со своей супругой Светланой проголосовали по поправкам в Конституцию РФ на участке №296 в поселке Деденево Дмитровского округа, сообщается на сайте «Дмитровского вестника».

На входе Тягачевым измерили температуру, а также выдали маски, перчатки и индивидуальные ручки.

«Каждый гражданин нашей страны имеет свое мнение по поводу происходящего, и он должен выразить это действием. А если человек не приходит на голосование, он показывает свое равнодушие и безразличие к судьбе страны. Это неисполнение гражданского долга», — сказала председатель регионального отделения МОО «Союз православных женщин» в Московской области Светлана Тягачева.

По ее словам, ходить на голосование обязательно надо. Кроме того, необходимо объяснять детям, как важно в будущем ходить на выборы.

«Если люди идут на выборы с полным пониманием того, куда они пришли, за что они голосуют, — дела в нашем государстве будут идти лучше. Люди будут выражать свою внутреннюю гражданскую позицию, к их мнению будут прислушивается и в правительстве, и в Совете Федерации», — добавила Тягачева.

Всего в Дмитровском округе в настоящее время 125 тысяч избирателей. Проголосовать можно по месту прописки на любом из 105 избирательных участков с 8:00 до 20:00. Помимо избирательных участков голосование проходит на дому.

Голосование по вопросу внесения поправок в Конституцию России проходит с 25 июня. Участки для голосования будут работать до вечера 1 июля.