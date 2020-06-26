РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 26 июн. В образовательных учреждениях подмосковных Люберец с преподавателями обсудили проведение Единого государственного экзамена в условиях пандемии коронавируса, сообщила журналистам министр образования Московской области Ирина Каклюгина.

В пятницу Каклюгина посетила образовательные учреждения Люберец. Она провела совещания с педагогами.

«Целью моего визита в Люберцы стал предстоящий ЕГЭ. Мы встретились с директорами школ. В следующую пятницу, 3 июля, дети уже придут на первый экзамен. Важно было обсудить правила безопасности», - сказала Каклюгина.

Она добавила, что на совещании также присутствовали заведующие детских садов. С ними обсудили работу дежурных групп, а также стандарт противоэпидемиологических правил при открытии садов.