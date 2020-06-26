РИАМО - 26 июн. В Мещанском суде столицы огласили приговор режиссеру Кириллу Серебренникову по делу о хищениях бюджетных денег, выделенных «Седьмой студии», он получил три года условно, сообщает РИА Новости.

«Исправление Серебренникова возможно без реального отбывания наказания. <...> Серебренникову назначить 3 года условно, 800 тысяч рублей штраф, <...> Итину — 3 года условно, 200 тысяч рублей штраф, <...> Малобродскому — 2 года условно, 300 тысяч рублей штраф», — сказала судья Олеся Менделеева.

Кирилла Серебренникова, Алексея Малобродского, Юрия Итина признали виновными в том, что они похитили почти 129 миллионов рублей бюджетных средств, выделенных Минкультом РФ. Суд оставил их имущество под арестом.

Софья Апфельбаум приговорена к штрафу в 100 тысяч рублей. От его уплаты она освобождена в связи с истечением срока давности преступления.

По данным СК, в 2011 году Кирилл Серебренников основал проект «Платформа» для развития и популяризации современного искусства, на который в 2011-2014 годах в министерстве культуры РФ выделили свыше 214 миллионов рублей. По оценкам следователей, в общей сложности было выведено и похищено порядка 130 миллионов рублей.