РИАМО (МЫТИЩИ) - 26 июн. В городском округе Мытищи на территории микрорайона 25А в 2021 году построят детский сад, сообщил первый заместитель председателя Московской областной думы Никита Чаплин.

«Встретился с жителями микрорайона 25А. Жилье здесь было сдано Минобороны без необходимой инфраструктуры, поэтому накопившихся проблем много. Наша задача - то, что было раньше недостроено, опережающими темпами закрыть. Люди ждут детские и спортивные площадки», - написал Чаплин в своем Instagram-аккаунте.

Он добавил, что при содействии губернатора Подмосковья и главы города Виктора Азарова в следующем году здесь также появится детский сад. Ситуацию будут держать на контроле.

По его словам, в рамках инициативного бюджетирования на строительство этих объектов выделили часть средств из депутатского фонда, остальную часть добавит город и область.