РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 26 июн. Полицейские подмосковного Подольска задержали двух подозреваемых в краже денежных средств на сумму 129 тысяч рублей из сумки покупателя в гипермаркете Подольска, сообщается на сайте Главного управления МВД России по Московской области.

В дежурную часть Климовского отдела полиции УМВД России по Подольску поступило заявление от 50-летнего жителя города Чехов о том, что неизвестные в гипермаркете похитили денежные средства из сумки заявителя. Общая сумма материального ущерба составила 129 тысяч рублей.

«В результате оперативно-разыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска по подозрению в совершении преступления задержали 47-летнюю уроженку одной из республик ближнего зарубежья и 53-летнего жителя Брянской области. В отношении злоумышленников возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 158 УК РФ «Кража», - говорится в сообщении.

Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет. Злоумышленникам избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.