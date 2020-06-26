РИАМО - 26 июн. Вице-губернатор Московской области Наталья Виртуозова проверила готовность объектов отдыха и досуга Подмосковья к приему посетителей в связи с началом летнего туристического сезона, говорится в сообщении пресс-службы губернатора и правительства региона.

«С 25 июня по согласованию с Роспотребнадзором открылись все наши музеи, усадьбы, выставочные центры. Мы постепенно, очень осторожно начинаем туристический сезон с соблюдением всех санитарно-эпидемиологических мер», — сказала Виртуозова.

Так, в Королеве благоустраивают территорию Акуловского водоканала. Здесь появится единое общественное пространство: центральная площадь, сквер покорителей космоса, городской парк, стадион «Вымпел». Пешеходные и велодорожки протянутся почти на 10 километров. По поручению губернатора Московской области Андрея Воробьева в Подмосковье активно развивается велопрокат.

«Когда велосипед появляется в современном городе — это верный признак того, что городская среда уютная и комфортная. А уникальность нашего региона в том, что мы можем предложить прогулки на длинные дистанции в окружении самых разных природных ландшафтов. 10 километров в Королеве — это не первый и не последний такой проект, будем стремиться к тому, чтобы длинные живописные трассы появлялись во всех муниципалитетах», — подчеркнула Виртуозова.

В городах Пушкинского и Сергиево-Посадского округов сохранилось множество артефактов, которые притягивают миллионы любителей культуры, искусства и истории. Сегодня усадьба Мураново — центр движения славянофилов, Абрамцево — кладовая русского искусства, Ризница Троице-Сергиевой лавры — сакральный центр православия.

«Мы готовы предложить жителям Подмосковья разнообразные формы проведения досуга — для тех, кто любит искусство, вкусно поесть, активный отдых или просто погулять. Очень хотим, чтобы к нам приезжало как можно больше гостей из других регионов и стран. Мы продолжаем благоустраивать наши города — все проекты уникальны, каждый город абсолютно не похож друг на друга», — отметила вице-губернатор Подмосковья.

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