РИАМО - 26 июн. Вице-губернатор Московской области Наталья Виртуозова проверила готовность объектов отдыха и досуга Подмосковья к приему посетителей в связи с началом летнего туристического сезона, говорится в сообщении пресс-службы губернатора и правительства региона.
«С 25 июня по согласованию с Роспотребнадзором открылись все наши музеи, усадьбы, выставочные центры. Мы постепенно, очень осторожно начинаем туристический сезон с соблюдением всех санитарно-эпидемиологических мер», — сказала Виртуозова.
Так, в Королеве благоустраивают территорию Акуловского водоканала. Здесь появится единое общественное пространство: центральная площадь, сквер покорителей космоса, городской парк, стадион «Вымпел». Пешеходные и велодорожки протянутся почти на 10 километров. По поручению губернатора Московской области Андрея Воробьева в Подмосковье активно развивается велопрокат.
«Когда велосипед появляется в современном городе — это верный признак того, что городская среда уютная и комфортная. А уникальность нашего региона в том, что мы можем предложить прогулки на длинные дистанции в окружении самых разных природных ландшафтов. 10 километров в Королеве — это не первый и не последний такой проект, будем стремиться к тому, чтобы длинные живописные трассы появлялись во всех муниципалитетах», — подчеркнула Виртуозова.
В городах Пушкинского и Сергиево-Посадского округов сохранилось множество артефактов, которые притягивают миллионы любителей культуры, искусства и истории. Сегодня усадьба Мураново — центр движения славянофилов, Абрамцево — кладовая русского искусства, Ризница Троице-Сергиевой лавры — сакральный центр православия.
«Мы готовы предложить жителям Подмосковья разнообразные формы проведения досуга — для тех, кто любит искусство, вкусно поесть, активный отдых или просто погулять. Очень хотим, чтобы к нам приезжало как можно больше гостей из других регионов и стран. Мы продолжаем благоустраивать наши города — все проекты уникальны, каждый город абсолютно не похож друг на друга», — отметила вице-губернатор Подмосковья.
Одно из самых тусовочных молодежных мест под Москвой – это, пожалуй, Истринское водохранилище: смех, брызги, рев водных мотоциклов слышны там и днем, и ночью. Еще одно популярное пляжное место в Московской области – Пироговское водохранилище, где можно тусоваться на пляже с пальмами в стиле «Пиратов Карибского моря», переночевать на «Черной жемчужине», а также прокатиться на яхте. За необычной творческой атмосферой стоит отправиться в арт-усадьбу «Гуслица» в Орехово-Зуеве, где прыгают через костры на Ивана Купалу, или в «Веретьево», где можно поностальгировать на тему отдыха в пионерлагере. Прогуляться по барной улице можно в Сергиеве-Посаде, где сосредоточены все модные заведения города, и заодно полюбоваться видами Лавры. Под Рузой можно найти и деревеньку под названием Марс и сделать классные фото «с Марса». Серпуховские парк-отели тоже предлагают туристам множество активных развлечений – от сплава на байдарках до полетов на спортивных Як-52.
Вы из тех, кого не пугает долгая дорога, поэтому смело отправляйтесь в дальнее Подмосковье, где точно сделаете для себя массу открытий! Например, в Зарайск, где расположен самый маленький кремль Подмосковья, сохранившийся почти в первозданном виде с 16 века. Однако на его месте в 19 веке вырос великолепный неоготический собор. Прогулки по исторической части Дубны перенесут вас в 50-е года прошлого века, когда здесь трудились легендарные физики-ядерщики и создавался всемирно известный Объединенный институт ядерных исследований. В местных музеях расскажут, какие открытия подарили миру ученые Дубны, когда приезжал в город бард Владимир Высоцкий, и почему с берега Канала имени Москвы исчез памятник Сталину. Еще одна удаленная точка на карте Подмосковья – Серпухов, который хотят включить в Золотое кольцо России, – наверняка впечатлит вас видами.
И взрослым, и детям будет интересно побывать в авиационной столице Подмосковья – Жуковском, в окрестностях которого есть настоящая диковинка – детская железная дорога в Кратове, на которой летом «работают» школьники, фанатеющие от поездов. Если ваши дети не в курсе, кто такой дедушка Ленин, отвезите их в усадьбу «Горки Ленинские», рядом с которой находится один из лучших сказочных парков «Лукоморье» с фигурами известных персонажей, небольшой киногородок с улицами и домами уездного города, а еще самые большие клубничные плантации Подмосковья. Восторг у детей вызовет и киногород «Piligrim Porto», который находится недалеко от Химок. Если вы готовы уехать дальше, то детворе будет интересно пожить в домике хоббитов на территории необычного отеля, который появился в лесной чаще под Можайском, или побывать в интерактивном музее десерта в Звенигороде. Ну, а чтобы приобщить отпрысков к творчеству Пушкина – отправляйтесь в пушкинские места Подмосковья – усадьбы Захарово и Большие Вяземы.
Самые красивые усадьбы Подмосковья – ваш беспроигрышный вариант. Если вы еще не были в Дубровицах под Подольском – обязательно съездите: необычный храм с короной посреди поля вас покорит и вдохновит на красивые фото, а еще летом здесь проходят музыкальные фестивали. Живописные места есть и в городском округе Солнечногорск – «Шахматово», где провел детство и встретил свою Прекрасную даму Александр Блок, и родные пенаты Михаила Лермонтова «Середниково», где празднуют свадьбы и устраивают фотосессии влюбленные. Живописное озеро Сенеж располагает к свиданиям и романтическим прогулкам на лодочке тихим летним вечером. Клин тоже впечатлит романтиков – там проходит джазовый фестиваль, одно из главных событий лета в Подмосковье! Приготовить калач вместе со своей второй половиной, попить чай с настоящей пастилой или ароматную медовуху можно в старинной Коломне, где работает более десятка аутентичных музеев.
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