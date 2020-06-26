РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 26 июн. Министр образования Московской области Ирина Каклюгина проверила выполнение противоэпидемиологических правил безопасности на участковых избирательных комиссиях в Люберцах, она не выявила нарушений, передает корреспондент «РИАМО в Люберцах».

В пятницу Каклюгина посетила ряд образовательных учреждений в Люберцах, в том числе проверила работу расположенных в них УИКов.

«Мне замерили температуру, выдали маску, перчатки. Могу смело сказать, что с точки зрения безопасности здесь (на избирательных участках - ред.) все соблюдено», - сказала Каклюгина.

По 1 июля проходит общероссийское голосование по поправкам в Конституцию РФ. Для профилактики и недопущения распространения коронавируса на всех участках городского округа Люберцы будут строго соблюдаться меры предосторожности.

Все без исключения места для голосования, в том числе во дворах, будут обеспечены средствами индивидуальной защиты. Каждому избирателю на входе измерят температуру, выдадут маску, перчатки и ручку. Помещения будут регулярно дезинфицировать, присутствие врачей предусмотрено на каждом участке.

Также созданы условия для минимизации контакта между избирателями - одновременно смогут проголосовать всего один-два человека. При этом в течение часа в помещении будут находиться порядка 8-12 человек.

В Люберцах работают 167 участков для голосования.

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