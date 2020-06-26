РИАМО - 26 июн. Парк Малевича в Одинцовском городском округе частично откроют уже в 2020 году, и он станет одним из самых больших в Подмосковье, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«Наша задача – в каждом городе и населенном пункте сделать территории, где можно гулять, общаться, кататься на велосипеде и быть спокойным за ребенка, который играет на детской площадке. Таким будет семейный парк Малевича, который частично открываем в этом году в Одинцове. Он станет одним из самых больших в области», — написал Воробьев в своем Instagram.

На территории парка появятся дорожки для прогулок, а также игровые площадки. Будут оборудованы арт-пространство и кафе.

При оформлении парка планируют использовать элементы творчества художника Казимира Малевича.