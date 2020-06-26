РИАМО - 26 июн. С 1 июля 2020 года на территории Московской области откроют фитнес-центры, бассейны и спортивные площадки, в то же время они будут работать с определенными ограничениями, говорится в сообщении пресс-службы министерства физической культуры и спорта области.

«На данный момент в Подмосковье сложилась достаточно благоприятная эпидемиологическая обстановка, и сохраняется динамика на постепенное снижение показателей заболеваемости коронавирусной инфекцией. Все это позволяет открыть двери спортобъектов для широкого круга посетителей с 1 июля», - сказал министр физической культуры и спорта Московской области Роман Терюшков.

Он добавил, что на данном этапе фитнес-центры, спортплощадки и бассейны будут работать с определенными ограничениями, такими, как, например, лимит максимальной загрузки и соблюдение социальной дистанции.

Одно из главных правил открытия спортивной точки – ее загрузка не более 25% от максимальной. Кроме того, все оборудование и тренажеры будут расположены на расстоянии не менее 1,5 метров друг от друга.

Все помещения и инвентарь будут регулярно обрабатывать дезинфицирующими средствами.

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Текстовая трансляция

26 ИЮНЯ

- Самоизоляция благоприятно повлияла на экологию Москвы. Концентрации основных загрязняющих веществ оказались до 60% ниже, нежели в аналогичный период 2019 года.

- Международные авиаперевозки могут возобновить в июле. Об этом сообщил министр транспорта РФ Евгений Дитрих.

- Траты москвичей в сфере общепита выросли после отмены самоизоляции. Средний чек поднялся до 1,6 тысячи рублей.

- В Подмосковье за минувшие сутки умерли 14 человек с коронавирусом, общее число смертельных случаев в регионе за все время пандемии достигло 846

- За сутки в России зарегистрировали 6 800 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 390 больных. В Москве - 813.

- Московские врачи вылечили еще 1997 пациентов с коронавирусом. Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 144 191

- Число вылечившихся от коронавируса в Подмосковье превысило 30 тысяч человек. Все выздоровевшие выписаны.

- В Москве за сутки скончались 25 пациентов с подтвержденной пневмонией и положительным результатом теста на коронавирусную инфекцию. Общее число жертв пандемии достигло 3694 человек.