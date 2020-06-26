РИАМО (МЫТИЩИ) 26 июн. Строительство путепровода Фрунзе-Мира в городском округе Мытищи планируют завершить до конца текущего года, сообщил глава округа Виктор Азаров.

«Готовность очень высокая. Строители планируют завершить строительство этого объекта в срок - конец 2020 года, поэтому они молодцы, действительно выполняют свои обязательства по срокам. Это очень сложный с точки зрения инженерно-технического сооружения объект. Его реализуют в сложных условиях», - сказал глава в эфире телеканала «Первый Мытищинский».

Азаров надеется, что в конце года возможно будет этот объект торжественно открыть.

Новый путепровод соединит улицы Мира и Фрунзе и обеспечит еще один выезд из города на Ярославское шоссе. Его строительство началось в октябре 2018 года в рамках госпрограммы «Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса» с финансированием из регионального бюджета.