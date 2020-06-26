РИАМО - 26 июн. В столице полицейские обнаружили подпольные лаборатории, где изготавливали мефедрон, задержаны трое подозреваемых, сообщается на сайте «МВД медиа».

В пятницу на заседании Государственного антинаркотического комитета министр внутренних дел Российской Федерации, генерал полиции Владимир Колокольцев сообщил о пресечении деятельности производителей мефедрона.

«Объем изъятого наркотического средства позволил бы изготовить около ста пятидесяти тысяч разовых доз, что, по ценам черного рынка, составляет свыше ста миллионов рублей», — сказал Колокольцев.

Полицейские задержали троих подозреваемых.

Возбуждено два уголовных дела по части 3 статьи 30 и части 5 статьи 228.1 УК РФ.