РИАМО - 26 июн. ПАО «МОЭК» подало заявление о привлечении руководства УК «Городская» к уголовной ответственности за присвоение чужих средств за оплату тепла, говорится в сообщении пресс-службы «МОЭК».



«АО «УК «Городская» с момента подписания договоров и по настоящее время обязательства по оплате тепловой энергии в полном объеме не выполняет. Компания на постоянной основе входит в антирейтинг потребителей-должников, в настоящее время задолженность перед ПАО «МОЭК» за поставленную тепловую энергию превышает 272 миллиона рублей», - говорится в сообщении.

ПАО «МОЭК» направило заявление в прокуратуру Юго-Восточного округа Москвы.

АО «УК «Городская» является управляющей компанией в сфере ЖКХ, занимается обслуживанием более 57 многоквартирных жилых домов в Москве.