РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 26 июн. В Подольском краеведческом музее открылась фондовая выставка «Чаепитие в Подольске», которая будет проходить до 1 сентября, на ней можно увидеть уникальную коллекцию самоваров и фарфора, сообщается в группе «Подольский краеведческий музей» в соцсети «ВКонтакте».

«На фондовой выставке «Чаепитие в Подольске» посетители смогут увидеть уникальную коллекцию самоваров из музейного фонда периода с середины XIX века до начала XX века. Также предметы сервировки чайного стола: чайные пары «Вербилки», фарфоровый чайник конца XIX - начала XX века, пиалы из бело–желтого фарфора с росписью цветочным орнаментом с клеймом «Первомайский фарфор». Выставка продлится до 1 сентября», - говорится в сообщении.

Также можно будет увидеть вазу из стекла в форме раскрытых лепестков с рельефным орнаментом, декорированный подстаканник в технике чеканки, чайник для заваривания чая, расписанный крупными цветами и листьями с ягодами в технике Гжельского промысла, щипчики для колки сахара начала XX века.

Среди экспонатов, посвященных чайным ритуалам, можно увидеть работы Лидии Томат. Это дорожки на стол, вышитые гладью по белой ткани, полотенца из домотканого полотна, вышитые нитями и украшенные кружевом, салфетки «Фиалки» в форме круга с узорчатым краем, вышитые гладью по дерюжной ткани, салфетки в технике ришелье, дорожка из ткани «Маки и гвоздики», вышитые ручной гладью и стебельчатым швом, панно «Подсолнушки» (аппликация на джинсовой ткани цветным атласом).

Также на выставке представлена коллекция картин Майи Малышевой с видами Подольска, картины заслуженного художника России Риммы Тихоновой с изображением русских праздников и «Подмосковный пейзаж» Григория Саамова.

Стоимость посещения выставки - 75 рублей, билеты можно приобрести в кассе музея. Осматривать музей можно только в масках, вход без средств защиты строго запрещен Роспотребнадзором. В помещении нужно соблюдать дистанцию 1,5 метра друг от друга. Экскурсии разрешено проводить в группах до пяти человек. Контактный телефон: 8 (496) 755-92-34.