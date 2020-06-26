РИАМО - 26 июн. Наибольшие площади аварийного жилья в Подмосковье в 2020 году планируют расселить в трех муниципалитетах — Коломенском, Дмитровском и Сергиево-Посадском городских округах, говорится в сообщении пресс-службы министерства строительного комплекса Московской области.

В Минстрое региона прошло селекторное совещание с администрациями 21 городского округа по вопросам реализации программ переселения граждан из аварийного жилищного фонда.

«Наибольший целевой показатель в 2020 году в следующих городских округах: Коломенский — 9 833 квадратных метра, 218 жилых помещений, 467 человек; Дмитровский — 8 249 квадратных метров, 195 жилых помещений, 512 человек», — сказал начальник управления программ ликвидации аварийного жилья регионального Минстроя Константин Лапин.

В Сергиево-Посадском городском округе к переселению запланировано 8085 квадратных метров, 204 жилых помещения, 504 человека.

Представители администраций городских округов доложили о выполнении поручений, зафиксированных в протоколах предыдущих совещаний.

По мнению Лапина, по каждому из объектов нужно как можно быстрее принимать решения, не допуская рисков для выполнения плана-графика. Не менее важной задачей является завершение конкурсных процедур и заключение контрактов, которые будут реализовываться в 2021-2022 годах.