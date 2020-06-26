РИАМО - 26 июн. В Подмосковье возобновились плановый прием детей в поликлиниках и вакцинация, сообщается в Instagram-аккаунте пресс-службы губернатора и правительства Московской области.

Вакцинация будет проводиться в соответствии с национальным календарем профилактических прививок, размещенным на сайте Минздрава РФ, и в «Дни здорового ребенка».

«Оформить запись можно на портале госуслуг, через кол-центр губернатора по телефону: 8 800-550-50-30 или по системе «врач–врач» — когда врач сам записывает на прием ребенка к нужному специалисту», — говорится в сообщении.

При посещении медучреждений необходимо придерживаться новых требований: войти в поликлинику возможно только в перчатках и маске. На входе проводится термометрия. После каждого приема проводится дезинфекция помещений.

На полах учреждений нанесена разметка для соблюдения социальной дистанции, а на стойках администраторов установлены защитные экраны.

Жителям Подмосковья напомнили, что с симптомами ОРВИ не следует посещать медицинские организации — нужно остаться дома и вызвать врача.

Всего в Московской области на текущий момент зафиксировано 56 243 случая заражения коронавирусной инфекцией. Постепенно снимаются введенные ранее ограничительные меры, регион возвращается к привычному образу жизни. Однако граждане все еще должны носить маски для профилактики заражения Covid-19.

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Текстовая трансляция

26 ИЮНЯ

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- Траты москвичей в сфере общепита выросли после отмены самоизоляции. Средний чек поднялся до 1,6 тысячи рублей.

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