РИАМО - 26 июн. Жителям Подмосковья в связи с жаркой погодой рекомендуется ограничить пребывание на улице, снизить физические нагрузки, кроме того, следует потреблять менее калорийную пищу, говорится в сообщении пресс-службы Роспотребнадзора.

В ряде регионов России, в том числе в Московской области, установилась аномально жаркая погода. Так, температура воздуха 27 июня может подняться до рекордного значения в плюс 32 градуса.

«При этом повышенная температура как на открытой местности, так и в помещениях может негативно отражаться на состоянии здоровья людей, в первую очередь пожилых и детей. Это может приводить к обострению хронических заболеваний, а в ряде случаев — к перегреву организма и резкому ухудшению здоровья», - говорится в сообщении.

Чтобы избежать проблем со здоровьем, жителям посоветовали меньше времени находиться на улице, проветривать помещения, носить легкую одежду светлой расцветки и питаться менее калорийной пищей.

Также необходимо соблюдать питьевой режим: выпивать до 1,5 литров жидкости в сутки.

В течение дня нужно по возможности принимать душ с прохладной водой. Поездки в общественном транспорте следует ограничить или планировать их в утреннее или вечернее время, когда жара спадает.

При посещении магазинов и других объектов массового скопления граждан необходимо отдавать предпочтение тем из них, где обеспечивается оптимальный температурный режим.