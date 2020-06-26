РИАМО - 26 июн. Жителям Подмосковья в связи с жаркой погодой рекомендуется ограничить пребывание на улице, снизить физические нагрузки, кроме того, следует потреблять менее калорийную пищу, говорится в сообщении пресс-службы Роспотребнадзора.
В ряде регионов России, в том числе в Московской области, установилась аномально жаркая погода. Так, температура воздуха 27 июня может подняться до рекордного значения в плюс 32 градуса.
Чтобы избежать проблем со здоровьем, жителям посоветовали меньше времени находиться на улице, проветривать помещения, носить легкую одежду светлой расцветки и питаться менее калорийной пищей.
Также необходимо соблюдать питьевой режим: выпивать до 1,5 литров жидкости в сутки.
В течение дня нужно по возможности принимать душ с прохладной водой. Поездки в общественном транспорте следует ограничить или планировать их в утреннее или вечернее время, когда жара спадает.
При посещении магазинов и других объектов массового скопления граждан необходимо отдавать предпочтение тем из них, где обеспечивается оптимальный температурный режим.
Комментарии
Авторизуйтесь, чтобы оставлять комментарии