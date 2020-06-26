РИАМО – 26 июн. Власти Москвы отказали в проведении митинга в столице 4 июля по результатам голосования по поправкам к Конституции, сообщает РИА Новости.

«В проведении митинга 4 июля по результатам голосования по Конституции отказано из-за запрета на массовые мероприятия», - говорится в сообщении.

Голосование по вопросу внесения поправок в Конституцию России проходит с 25 июня. Участки для голосования будут работать до 1 июля включительно с 08:00 до 20:00. Москвичи могут также проголосовать онлайн.

В столице пока действует запрет на массовые мероприятия, установленный из-за пандемии коронавируса.

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