РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 26 июн. В подмосковном Красногорске на 87-м году жизни скончался известный спортсмен, создатель профессиональной лыжной трассы Иван Утробин, сообщается на официальном сайте администрации горокруга.

«Легендарный спортсмен и почетный гражданин округа Красногорск Иван Степанович Утробин скончался на 87-м году жизни после тяжелой болезни 25 июня», - говорится в сообщении.

Утробин родился в селе Орловка Челнинского района Татарской АССР 10 марта 1934 года. После окончания школы работал слесарем в Томске на военном заводе, в связи с чем в 1960 году не был отпущен в США на Зимние Олимпийские игры в Скво-Велли.

Ради спорта он переехал из Томска в Красногорск, где своими руками подготовил знаменитую теперь на всю страну лыжную трассу. В 1964 году на Олимпиаде в Инсбруке взял бронзу в эстафете, а потом еще дважды выигрывал чемпионаты СССР.

В 2020 году в Красногорске в 17-й раз состоялась традиционная классическая лыжная гонка имени Утробина.

«Выражаем глубочайшие соболезнования вдове, детям и внукам Ивана Степановича. Светлая память», - заключается в материале.