РИАМО - 26 июн. Терапевтический корпус израильской клиники «Хадасса» на территории Московского медицинского кластера «Сколково» начнет принимать пациентов в 2021 году, говорится в сообщении пресс-службы комплекса градостроительной политики и строительства столицы.

Медицинское учреждение будет специализироваться на лечении онкологических заболеваний с использованием новейших радиофармпрепаратов, еще не зарегистрированных в России, но имеющих регистрацию в странах организации экономического сотрудничества и развития.

«В настоящее время ведется возведение терапевтического корпуса израильской клиники «Хадасса» площадью около 25 тысяч квадратных метров. Первых пациентов новый центр примет уже в следующем году. Диагностический корпус этой клиники работает на территории медицинского кластера в «Сколкове» с 2018 года», - сказал заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

Кроме того, в новом здании будут располагаться отделения для лечения всех видов рака, стационар на 64 койки, дневной стационар на 41 койку, а также клинико-диагностическая и бактериологическая лаборатории, служба медицинской физики и радиационной безопасности, аптека.