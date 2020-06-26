РИАМО (ЩЕЛКОВО) - 26 июн. С пятницы для посетителей открывается Щелковский историко-краеведческий музей, со следующей недели и до 1 сентября каждый четверг вход будет бесплатным, сообщается в официальной группе администрации городского округа в соцсети «Вконтакте».

«Щелковский историко-краеведческий музей соблюдает все рекомендации Роспотребнадзора для профилактики инфекционных болезней», - говорится в сообщении.

Ежедневно перед началом работы музея проводятся санитарная обработка помещения и измерение температуры сотрудников. Гостям также будут измеряться температуру, а вход в музей будет строго в медицинской маске. В музее есть санитайзер для обработки рук.

Режим работы: вторник, среда, пятница, суббота, воскресенье с 10:00 до 18:00. Четверг - с 12:00 до 20:00. Понедельник - выходной день. Каждая последняя среда месяца - санитарный день.