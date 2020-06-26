РИАМО - 26 июн. Пожарные ликвидировали возгорание гаражей в 1-м Казанском просеке, владение 6, сообщается на сайте ГУ МЧС России по столице.

«В 14:46 в оперативную дежурную смену Центра управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по Москве поступило сообщение о возгорании гаражей», - говорится в сообщении.

Пожарные оперативно прибыли по адресу и приступили к тушению. Они установили, что произошло возгорание шести металлических одноэтажных гаражей.

В 15:24 пожар локализован на площади 90 квадратных метров, а полностью пожар ликвидировали в 15:26.

Пожарные работали с соблюдением правил охраны труда. Информации о пострадавших нет.