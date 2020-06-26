РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 26 июн. Машиностроительный завод «ЗиО-Подольск» отгрузил бункеры для первого в России завода по энергоутилизации отходов вблизи деревни Свистягино в городском округе Воскресенск, говорится в сообщении пресс-службы предприятия.

«ПАО «ЗиО-Подольск» (входит в машиностроительный дивизион Росатома – АО «Атомэнергомаш») изготовило и отгрузило комплект котельного оборудования для первого завода по термической переработке отходов в энергию в городском округе Воскресенск Московской области вблизи деревни Свистягино. На строительную площадку отгружены бункеры горизонтального газохода котла П-152», - говорится в сообщении.

Оборудование выполнено из щитов обшивки с элементами жесткости и предназначено для сбора золы и последующей транспортировки в желоб зольного остатка. Бункеры устанавливаются под четвертым проходом котла.

Всего для первого завода по переработке отходов в энергию поставят 36 бункеров, по 12 на каждый из трех котлов. На котле применяются бункеры трех типов. Высота оборудования 3 метра, ширина 2,7 метра, глубина 3,6 метра. Вес бункеров от 1,7 до 2,2 тонны.

Рабочую и конструкторскую документацию разработали специалисты обособленного подразделения в городе Таганрог ПАО «ЗиО-Подольск», они же осуществляют авторский надзор за изготовлением.

Заводы по переработке отходов строятся по технологии японско-швейцарской компании Hitachi Zosen INOVA. Это одна из самых референтных на текущий момент технологий в Европе с жесткими требованиями к экологическим параметрам работы оборудования.

Завод «ЗиО-Подольск» – один из крупнейших изготовителей подобного оборудования в стране. Предприятие уже имеет опыт производства для соответствующих объектов, в частности, в девяностых и нулевых годах на нем были спроектированы и изготовлены котельные установки для заводов в Германии и России. Представители Hitachi Zosen INOVA регулярно посещают предприятие и принимают участие в контрольных операциях в ходе изготовления оборудования.