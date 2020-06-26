РИАМО - 26 июн. Басманный районный суд Москвы заочно арестовал двух фигурантов дела экс-министра по вопросам открытого правительства Михаила Абызова, которые находятся в международном розыске, сообщил РИАМО в пятницу сотрудник пресс-службы суда.

«Басманный суд удовлетворил ходатайства следователя об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении находящихся в международном розыске Ниязова Владимира Усмановича <...> и Столярова Сергея Михайловича», - сказал собеседник агентства.

Он добавил, что мера пресечения в отношении каждого из обвиняемых избрана на два месяца с момента их задержания на территории РФ либо с момента их экстрадиции на территорию России.

По данным следствия, в 2011-2014 годах Абызов, будучи бенефициарным владельцем ряда офшорных коммерческих организаций, создал и возглавил преступное сообщество. Вместе с сообщниками он похитил 4 миллиарда рублей у ОАО «Сибирская энергетическая компания» и ОАО «Региональные электрические сети». Деньги вывели за рубеж.