РИАМО - 26 июн. Первая тренировка школы вратарей прошла на ледовой арене имени В.В. Каменского в городском округе Воскресенск, первую индивидуальную тренировку для вратарей провел Роман Прокопенко, говорится в сообщении пресс-службы администрации муниципалитета.

Ранее из-за пандемии коронавируса хоккеисты испытывали определенные неудобства с отменой тренировок. Единственная возможность держать себя в форме во время режима самоизоляции – самостоятельные домашние тренировки. Спустя почти три с половиной месяца хоккеисты впервые вышли на лед.

«Уже второй год на нашем льду индивидуальные тренировки проводит Роман Прокопенко. Пока открыта только малая арена и на данный момент тренироваться на льду могут только профессиональные хоккеисты национальных сборных и Московской области. С 1 июля планируем открыть и вторую арену для матчей и тренировок», — сказал директор МУ «СК «Химик», депутат Совета депутатов Воскресенска Андрей Квартальнов.

По словам главного тренера хоккейной школы вратарей «ЮНИК» Романа Прокопенко, спортсмены не катались три месяца и их нужно вводить в форму.

«Сейчас вторая тренировка после длительного перерыва. С сегодняшнего дня начинаются четырехразовые тренировки: две на льду, две на земле ежедневно. В конце июня хоккеисты разъедутся по своим командам, кто в КХЛ, кто в МХЛ», — добавил он.

Вратарь молодежной сборной России, ЖХЛ «Торнадо» Анна Алпатова рассказала, что начала заниматься хоккеем в пять лет, а вратарем стала в девять.

«Уже в 14 лет я попала в сборную, в последнее время выступала за молодежную хоккейную сборную и за свой клуб «Торнадо». Сюда я приехала, чтобы повысить свою выносливость, ловкость и грамотно войти в сезон», — добавила спортсменка.

Роман Прокопенко и все хоккеисты выразили благодарность директору МУ «СК «Химик» Андрею Квартальнову за хорошую организацию сборов, отличный лед и комфортные условия для тренировок.