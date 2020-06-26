РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 26 июн. В подмосковном Подольске отель загородного клуба «Айвенго» получил господдержку в виде субсидии размером более 700 тысяч рублей и сохранил штат из более чем 60 сотрудников, сообщается на сайте администрации округа.

На федеральном, региональном и муниципальном уровнях реализуется ряд важных мероприятий по поддержке предпринимательства в отраслях, наиболее пострадавших в период эпидемии коронавирусной инфекции. В том числе в общественном питании, торговле непродовольственными товарами, дополнительном образовании, бытовых услугах населению, культурно-досуговой, спортивной деятельности, в услугах здравоохранения и других.

«Руководство подольского загородного клуба «Айвенго», в частности отеля «Джунгли», находящегося на его территории, столкнулось со значительными проблемами в доходной части в связи с резким уменьшением потока посетителей. Для поддержки бизнеса государством предоставлена прямая безвозмездная финансовая помощь в размере 12 130 рублей на сотрудника. В итоге сумма субсидии превысила 700 тысяч рублей. Это стало хорошим подспорьем, что позволило сделать главное — полностью сохранить штат сотрудников в количестве более 60 человек», - говорится в сообщении.

Загородный клуб занимается организацией различных корпоративных мероприятий и отдыха. Сюда провести свой досуг приезжают не только жители округа Подольск, но и соседних городов и округов Подмосковья, а также из Москвы.

За информацией о государственных мерах поддержки предпринимателей необходимо обращаться по единому номеру горячей линии центра поддержки бизнеса 0150 (звонок с мобильного телефона) или в управление по инвестиционной деятельности, поддержке производства и предпринимательства администрации округа в рабочие дни по телефонам: 8 (496) 763-37-98, 8 (496) 754-64-38, 8 (496) 754-67-36.