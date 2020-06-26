РИАМО - 26 июн. В пятницу в «Лужниках» открылся спортивный праздник, посвященный Дню молодежи, который отмечают 27 июня, говорится в сообщении пресс-службы мэра и правительства столицы.

Праздник открыл мэр города Сергей Собянин. Празднование Дня молодежи стало первым общедоступным спортивным мероприятием, которое организовали в столице после отмены ограничительных мер.

«В период самоизоляции тысячи молодых людей-волонтеров оказали огромную помощь медикам и социальным службам в лечении больных коронавирусом и снабжении всем необходимым пожилых москвичей и инвалидов. Огромное вам спасибо, ребята», - сказал Собянин.

Он напомнил, что «Лужники» являются главной точкой притяжения для любителей спорта и здорового образа жизни. Поэтому первый большой спортивный праздник на этой площадке посвятили молодежным видам спорта.

Таким образом, на 12 площадках праздника желающие могут заниматься популярными уличными и экстремальными видами спорта и танцами, среди которых памп-трек, велосипедный фристайл, скейтборд, воркаут, стритбол, панна футбол, паркур, батутный фристайл, скалолазание, брейк-данс.

В программе молодежного спортивного праздника - тренировки чирлидеров и фотовыставка, посвященная новым олимпийским видам спорта: брейк-дансу, скейтбордингу, BMX-фристайлу и другим.

На одной площадке сейчас могут заниматься не больше 10 человек, чтобы не нарушать социальную дистанцию.

Помимо праздника в «Лужниках», ко Дню молодежи в Москве была выпущена коллекционная молодежная карта «Тройка» тиражом 50 тысяч штук, а также 500 тысяч брендированных единых проездных билетов.