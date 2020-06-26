РИАМО - 26 июн. Трехсекционный дом переменной этажности для переселенцев по программе реновации введут в эксплуатацию на севере Москвы в 2020 году, говорится в сообщении пресс-службы столичного департамента строительства.
Фасады здания отделают пиленым кирпичом. Для придания зданию единого стиля на фасадах установят корзины под кондиционеры.
На первых этажах дома разместятся объекты социального, коммерческого и культурного назначения. Также для жильцов предусмотрена подземная одноуровневая автостоянка под дворовым пространством.
«Дальнейшая концепция развития района предполагает строительство шести школ, пяти детских садов, двух физкультурно-оздоровительных комплексов и поликлиники», – добавил Загрутдинов.
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