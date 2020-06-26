РИАМО - 26 июн. Трехсекционный дом переменной этажности для переселенцев по программе реновации введут в эксплуатацию на севере Москвы в 2020 году, говорится в сообщении пресс-службы столичного департамента строительства.

«В районе Головинский по адресу: Авангардная улица, владение 10А в этом году будет введен в эксплуатацию дом на 171 квартиру для переселения по программе реновации. Уже завершены монолитные работы и монтаж фасадов, началась черновая отделка внутренних помещений и монтаж инженерных систем», - сказал руководитель департамента строительства города Москвы Рафик Загрутдинов.

Фасады здания отделают пиленым кирпичом. Для придания зданию единого стиля на фасадах установят корзины под кондиционеры.

На первых этажах дома разместятся объекты социального, коммерческого и культурного назначения. Также для жильцов предусмотрена подземная одноуровневая автостоянка под дворовым пространством.

«Дальнейшая концепция развития района предполагает строительство шести школ, пяти детских садов, двух физкультурно-оздоровительных комплексов и поликлиники», – добавил Загрутдинов.