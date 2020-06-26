РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 26 июн. В подмосковном Подольске специализирующейся на производстве и реализации дверей компании «Ле-Гран» предоставили отсрочку по кредиту на полгода в связи с пандемией нового коронавируса, сообщается на сайте администрации округа.

С проблемами экономического характера столкнулись в период ограничительных мер в связи с распространением коронавирусной инфекции очень многие предприятия и организации малого и среднего бизнеса Подольска.

«Сохранить штат своих сотрудников – такую задачу поставило руководство компании «Ле-Гран», специализирующейся на производстве и реализации дверей и давно известной широкому кругу потребителей. Компания столкнулась с падением спроса на продукцию, как многие предприятия и предприниматели в последние несколько месяцев. Руководство обратилось в Сбербанк и получило поддержку со стороны финансово-кредитной организации в виде отсрочки по кредиту на полгода», - говорится в сообщении.

Администрация округа регулярно информирует предпринимателей о действующих мерах поддержки бизнеса. За информацией о государственных мерах поддержки предпринимателей необходимо обращаться по единому номеру горячей линии центра поддержки бизнеса 0150 (звонок с мобильного телефона) или в управление по инвестиционной деятельности, поддержке производства и предпринимательства администрации округа в рабочие дни по телефонам: 8 (496) 763-37-98, 8 (496) 754-64-38, 8 (496) 754-67-36.