РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 26 июн. В подмосковном Подольске имидж-студии «Белая Пантера» предоставили зарплатный и субсидированный кредит в рамках мер господдержки предпринимателей в период пандемии, сообщается на сайте администрации округа.

Бьюти-индустрия – одна из сфер, которая испытывала серьезные трудности в условиях вынужденных ограничений в связи с распространением коронавирусной инфекции. Парикмахерские, студии и салоны красоты были закрыты продолжительное время и открылись совсем недавно.

«С проблемами экономического характера, в частности по выплатам заработной платы сотрудникам и оплате коммунальных платежей столкнулись представители подольской имидж-студии «Белая Пантера». Руководители обратились за мерами государственной поддержки», — говорится в сообщении.

В результате компании предоставлены зарплатные кредиты сроком на шесть месяцев. В стадии оформления – субсидированный кредит под 2% годовых для пополнения оборотных средств. Важно, что салон сохранит свой коллектив.

За информацией о государственных мерах поддержки предпринимателей необходимо обращаться по единому номеру горячей линии центра поддержки бизнеса 0150 (звонок с мобильного телефона) или в управление по инвестиционной деятельности, поддержке производства и предпринимательства администрации округа в рабочие дни по телефонам: 8 (496) 763-37-98, 8 (496) 754-64-38, 8 (496) 754-67-36.