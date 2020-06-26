РИАМО - 26 июн. Уголовные дела возбудили в подмосковном Солнечногорске по факту двух случаев гибели малолетних детей, в течение суток в городском округе утонули три мальчика, говорится в сообщении пресс-службы ГСУ СК России по Московской области.

Тела двух мальчиков четырех и пяти лет нашли 25 июня в заполненном водой основании фундамента недостроенного гаражного бокса в поселке Андреевка.

«Предварительно установлено, что малолетние без присмотра взрослых катались на велосипедах по территории садоводства. В заборе между гаражным комплексом и садовым товариществом имелось отверстие, около которого родители детей в последующем обнаружили их велосипеды. Пройдя через отверстие, они обнаружили мальчиков в воде без признаков жизни», - говорится в сообщении.

В тот же день на территории садоводства в деревне Радищево в водоеме утонул пятилетний мальчик. Известно, что ребенок был там вместе бабушкой, дедушкой и еще тремя детьми. Дети и бабушка находились на надувном матрасе. Во время игры матрас перевернулся и мальчик ушел под воду.

Дедушка пытался найти ребенка в реке, но не смог. Когда мальчика нашли и вытащили из пруда, на место сразу вызвали бригаду скорой помощи, однако спасти ребенка не удалось.