РИАМО - 26 июн. На дорогах Московской области в период с 22 по 25 июня зафиксировано более 9,6 миллиона автомобилей, что на 12% больше, чем в начале июня, говорится в сообщении пресс-службы министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья.

«По сравнению с аналогичным периодом в апреле, во время режима самоизоляции, число транспорта выросло ровно в два раза, а в сравнении с началом мая — на 25%», - говорится в сообщении.

В пятницу утром движение было затруднено на проспекте Ленина в Подольске, Акуловской улице в Одинцове, на Волоколамском шоссе в районе съезда на МКАД в Красногорске, улицах Киово, Батарейной, Центральной и Полевой в Лобне, Ново-Рогачевской улице в Дмитрове, Ярославском шоссе и улице Нижняя Слободка в Пушкине, Носовихинском шоссе в Реутове, Новорязанском шоссе в Люберцах, Домодедовском шоссе в Домодедове.

Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья напоминает о важности соблюдения правил дорожного движения. Необходимо быть внимательными на дорогах, уважать всех участников дорожного движения.