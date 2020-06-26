РИАМО - 26 июн. Спортивный центр с бассейном построят на улице Газопровод в районе Чертаново Южное на юге столицы, говорится в сообщении пресс-службы Москомстройинвеста.

«Физкультурно-оздоровительный комплекс (ФОК) с бассейном ориентировочной площадью 6840 квадратных метров планируют построить на земельном участке 0,95 гектара. До начала строительства участок будет освобожден», - сказала председатель Москомстройинвеста Анастасия Пятова.

Решение о строительстве ФОКа приняли на заседании рабочей группы Градостроительно-земельной комиссии Москвы по вопросам градостроительной деятельности.

Новый спортивный объект даст жителям района дополнительные возможности для досуга.