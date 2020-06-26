РИАМО (МЫТИЩИ) - 26 июн. На всех 117 избирательных участках в городском округе Мытищи соблюдены меры безопасности, сообщил председатель совета депутатов округа Андрей Гореликов.

«С 25 июня по 1 июля в нашей стране проходит общероссийское голосование по внесению поправок в Конституцию. В Мытищах работают 117 избирательных участков – на каждом из них соблюдены все необходимые меры безопасности», - написал Гореликов в своем Instagram-аккаунте.

Избирательные участки в Мытищах будут открыты в общеобразовательных учреждениях, учреждениях культуры, административных зданиях. Будут и точки на свежем воздухе.

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