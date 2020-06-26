РИАМО - 26 июн. Народная артистка Российской Федерации Мария Аронова приняла участие в голосовании по поправкам в Конституцию России, актриса решила проголосовать у себя дома в Долгопрудном, куда бюллетень ей принесли члены участковой избирательной комиссии.

«То, что государство придумало такую фантастическую возможность, я счастлива необыкновенно. Это очень удобно, привозят (бюллетень – ред.) прелестные люди с улыбающимися лицами. Мне очень понравилось. Я считаю, что голосовать нужно. Это мое личное мнение», - сказала Аронова.

Она добавила, что всегда ходит на выборы и для нее это очень важно.

«Я верю в то, что мой голос что-то значит в этой жизни. Поэтому дай бог нам всем не болеть, дай бог нам всем жить, радоваться, растить прекрасных детей, молиться об их будущем в замечательной нашей стране. Я убеждена в том, что мы, конечно, потрясающий народ, заслуживающий всяческого счастья в этой жизни», — заключила актриса.

Голосование по вопросу внесения поправок в Конституцию России проходит с 25 июня. Участки для голосования будут работать до 1 июля включительно с 08:00 до 20:00.