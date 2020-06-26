РИАМО – 26 июн. В «Одноклассниках» теперь можно загружать свои наборы стикеров с помощью чат-бота, который подсказывает, направляет, забирает изображения и возвращает ссылку на готовый стикерпак, говорится в сообщении пресс-службы соцсети.



Теперь пользователи могут делать стикеры для своих друзей с общими шутками, любимыми фразами, образами, а также делиться ими.

«Новый сервис также позволит авторам, знаменитостям и брендам более эмоционально общаться со своими подписчиками в ОК. Бренды с помощью своих стикеров смогут встроиться в ежедневную коммуникацию с пользователями, повысить узнаваемость продукта и увеличить количество контактов с аудиторией», - говорится в сообщении.

Таким образом, блогеры и селебрити получат дополнительное вовлечение подписчиков и смогут расширить круг своих фанатов в «Одноклассниках».



Если пользователю понравился стикер в сообщениях или комментариях, то он сможет добавить себе весь набор стикеров, нажав на него. Благодаря этому стикеры органически распространяются среди пользователей соцсети.



Кроме того, в ближайшее время в ОК станет доступна статистика установок стикерпаков. Все, кто создаст свои наборы до 30 июня, получат шанс выиграть приз от соцсети. Десять вертикальных пылесосов Bosсh будут разыграны случайным образом, пять iPhone 11 получат создатели популярных стикеров, получившие наибольшее число установок. Автор самого креативного стикерпака, который привлечет внимание разработчиков «Одноклассников», получит награду «Выбор редакции» и смартфон iPhone 11 в подарок.



Победителей конкурса назовут 3 июля в группе «Стикеры в ОК».



«Одноклассники» активно развивают платформу стикеров. Ежедневно до 10 миллионов пользователей соцсети отправляют стикеры в комментариях и сообщениях. В начале этого года в соцсети появились персонализированные стикеры, создаваемые нейросетью для брендов. Первым их использовал сервис такси «Ситимобил», получивший в итоге значительный рост участников группы и 500 тысяч установок за три дня.