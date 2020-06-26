РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 26 июн. В подмосковном Подольске в парке имени Виктора Талалихина 5 июля начнутся бесплатные занятия по английскому языку, они будут проходить по воскресеньям для детей и взрослых, сообщается в группе BKC IH Podolsk в соцсети «ВКонтакте».

«Друзья, бесплатные уроки английского в парке возвращаются. Засиделся дома? Выходи в парк! Каждое воскресенье июля и августа будем ждать вас в парке Талалихина на поляне у центрального входа. Занятия будет вести наш преподаватель из ЮАР Скотт Гримли», - говорится в сообщении.

Первое занятие состоится 5 июля. С 12:30 до 13:30 для детей 7-10 лет, с 14:00 до 15:00 для взрослых от 16 лет. Если уже есть какие-то знания английского, то уроки понравятся, на них можно будет выучить много нового и попрактиковать общение на английском с носителем языка.