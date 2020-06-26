РИАМО - 26 июн. В столице к 1 сентября планируют завершить строительство и открыть 20 образовательных учреждений на 6 тысяч мест, говорится в сообщении пресс-службы комплекса градостроительной политики и строительства Москвы.

«С начала этого года в Москве построено семь детских садов и школа в общей сложности почти на 2,3 тысячи мест, строительные работы продолжаются. К 1 сентября в столице предполагается ввести в эксплуатацию еще 13 детских садов и семь школ на 6 тысяч мест», — сказал заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

Он добавил, что всего по итогам этого года в столице появятся 16 новых детских садов на 4,5 тысячи малышей и 24 школьных здания на 13,5 тысяч учащихся.

Из 40 зданий, вводимых в эксплуатацию в этом году, 13 будут возведены силами девелоперов.

За период с 2011 по 2019 годы в Москве было построено 96 школ и 273 детских сада. С 2020 до конца 2022 года планируется сдать 30 зданий для дошкольных учреждений и 68 для школ.