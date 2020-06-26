РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 26 июн. Футбольный клуб «Зоркий» из подмосковного Красногорска прошел лицензирование для участия в следующем сезоне в профессиональной футбольной лиге России, сообщила «РИАМО в Красногорске» пресс-атташе клуба Дарья Коптелова.

«Клуб прошел лицензирование на сезон 2020-2021, финансовых задолженностей нет», - сообщила Коптелова.

Сезон 2019-2020 годов «Зоркий» отыграл в зоне «Центр» ПФЛ. Из-за пандемии коронавируса чемпионат завершили досрочно. Красногорские футболисты сыграли 16 туров, заработав при этом 23 очка. Команда занимает седьмую строчку турнирной таблицы.

Ранее ряд СМИ сообщил о том, что футбольный клуб «Зоркий» прекращает свое существование из-за финансовых трудностей. Представитель клуба не подтвердила эту информацию.

«Официальной информации по ликвидации ФК «Зоркий-Красногорск» нет. Как только она появится, мы ее опубликуем в социальных сетях и на официальном сайте клуба», - сообщила Коптелова.