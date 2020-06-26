РИАМО - 26 июн. Народный артист России, член Общественной палаты подмосковного Красногорска Дмитрий Харатьян высоко оценил организацию проведения голосования по поправкам в Конституцию РФ в городском округе.

Артист проголосовал на избирательном участке в Красногорске в пятницу. Харатьян пришел на участок вместе с женой и сыном.

«По-моему, все идеально. Соблюдены все меры безопасности – и дистанция, и маски с перчатками. И хорошо, что голосование растянуто по времени. Эта неделя позволяет людям как-то рассредоточиться и не приходить всем в один день, скопившись всем в помещении», - сказал Харатьян.

Он отметил, что с самого начала следит за тем, как проходит голосование по поправкам в Конституцию в России.

«Везде очень позитивные отзывы. Я – живой свидетель того, что происходит. По крайней мере, здесь у нас, в Красногорске, такая ситуация. На участке нас сейчас только три человека, это около 3 часов дня», - добавил Харатьян.

По его словам, важно всем прийти на участки и проголосовать по вопросу внесения поправок в главный закон страны.

«Конституция у нас одна – это главный основной закон, по которому мы живем, вся наша страна, все граждане. Поэтому независимо от того, где мы проживаем, в каком регионе, это важно. Тут зависит от степени самосознания, поэтому чем сознательнее гражданин, тем он больше понимает, что это важно, необходимо делать», - заключил Харатьян.

Голосование по вопросу внесения поправок в Конституцию России проходит с 25 июня. Участки для голосования будут работать до 1 июля включительно с 08:00 до 20:00.