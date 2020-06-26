РИАМО - 26 июн. Весной 2020 года большинство людей просидели в самоизоляции из-за эпидемиологической обстановки, и этот период характеризовался существенным снижением количества автомобильного транспорта на дорогах, что сказалось на улучшении экологической ситуации, говорится в сообщении пресс-службы департамента природопользования и охраны окружающей среды Москвы.

«По данным автоматических станций контроля загрязнения атмосферы, расположенных вблизи автотрасс, на жилых и смешанных территориях, концентрации основных загрязняющих веществ оказались до 60% ниже, нежели в аналогичный период 2019 года», - говорится в сообщении.

В жилых кварталах концентрации оксида углерода снизились по отношению к обычным величинам в 1,4 раза, диоксида азота – в 1,8 раза, диоксида серы – в 2,1 раза, оксида азота – в 2,2 раза, взвешенных веществ РМ10 – в 1,6 раза.

По данным автоматизированной системы контроля промышленных выбросов, весной выбросы объектов теплоэнергетики снизились на 22% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года.

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Текстовая трансляция

26 ИЮНЯ

- Самоизоляция благоприятно повлияла на экологию Москвы. Концентрации основных загрязняющих веществ оказались до 60% ниже, нежели в аналогичный период 2019 года.

- Международные авиаперевозки могут возобновить в июле. Об этом сообщил министр транспорта РФ Евгений Дитрих.

- Траты москвичей в сфере общепита выросли после отмены самоизоляции. Средний чек поднялся до 1,6 тысячи рублей.

- В Подмосковье за минувшие сутки умерли 14 человек с коронавирусом, общее число смертельных случаев в регионе за все время пандемии достигло 846

- За сутки в России зарегистрировали 6 800 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 390 больных. В Москве - 813.

- Московские врачи вылечили еще 1997 пациентов с коронавирусом. Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 144 191

- Число вылечившихся от коронавируса в Подмосковье превысило 30 тысяч человек. Все выздоровевшие выписаны.

- В Москве за сутки скончались 25 пациентов с подтвержденной пневмонией и положительным результатом теста на коронавирусную инфекцию. Общее число жертв пандемии достигло 3694 человек.