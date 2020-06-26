РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 26 июн. В парке «Наташинские пруды» подмосковных Люберец 27 и 28 июня пройдет ярмарка изделий ручной работы, говорится в сообщении пресс-службы администрации округа.

«В эти выходные, 27 и 28 июня, в парке «Наташинские пруды» Люберец пройдет выставка-продажа изделий ручной работы «Карусель рукоделия». Она начнется в 11:00», - говорится в сообщении.

Торговля хендмейд-товарами состоится в парке впервые после длительного перерыва, связанного с распространением коронавирусной инфекции.

Посетители выставки смогут порадовать себя и своих близких мылом, украшениями, игрушками и прочими изделиями ручной работы. Свои товары представят порядка 10 подмосковных производителей.

Ярмарка будет работать на площади народных гуляний.