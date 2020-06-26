РИАМО - 26 июн. Народный артист России, член Общественной палаты подмосковного Красногорска Дмитрий Харатьян проголосовал по вопросу внесения поправок в Конституцию РФ на избирательном участке в Красногорске, передает в пятницу корреспондент «РИАМО в Красногорске».

На избирательный участок актер пришел вместе с женой и сыном.

«Сегодня важный момент для нашего государства, для всех граждан. Для меня очень важно, что есть поправки, которые касаются конкретно моей деятельности: культуры и искусства, работы с детьми», - сказал Харатьян.

Он пояснил, что на протяжении почти семи лет является художественным руководителем детской кинотеатральной школы, а также проводит фестивали детского и семейного кино.

«Для меня тема детства и приоритета детей как поправка в Конституцию очень важна, как и многие другие - то, что касается суверенности границ, искажения истории, безусловно, защита животных. Практически все поправки, которые были предложены, мне кажется, жизненно касаются каждого из нас», - подчеркнул Харатьян.

Голосование по вопросу внесения поправок в Конституцию России проходит с 25 июня. Участки для голосования будут работать до 1 июля включительно с 08:00 до 20:00.