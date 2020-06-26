РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 26 июн. В подмосковном Подольске в парке имени Виктора Талалихина по воскресеньям можно будет бесплатно заниматься зумбой, первое занятие состоится 28 июня, сообщается в группе «Парк культуры и отдыха имени В. Талалихина Подольск» в соцсети «ВКонтакте».

«Теперь каждое воскресенье в 19:00 на танцевальной веранде зажигательная зумба. Первое занятие состоится уже в это воскресенье, 28 июня. Берите с собой хорошее настроение и к нам. Вход свободный», - говорится в сообщении.

Все занятия проходят с соблюдением дистанции. Преподавать зумбу будет Юлия Чередниченко.

Зумба - это популярная латино-американская фитнес-танцевальная программа из Колумбии. В ней объединили танец и аэробные элементы и создали уникальную кардио-танцевальную программу зумба-фитнес.