РИАМО – 26 июн. Хирург-онколог Иван Карасев рассказал о вреде рафинированного подсолнечного масла и призвал не использовать его ни в пищу, ни во время приготовления еды, сообщает Федеральное агентство новостей.

По словам медика, после рафинации масло подвергается воздействию гексана и бензина. Эти вещества не выводятся из продуктов.

«Рафинированное масло содержит огромное количество трансжиров, которые накапливаются в организме, и со временем избыток данных веществ приводит к развитию различных заболеваний и, конечно же, рака», — сказал врач.

Карасев также напомнил, что при жарке на рафинированном масле высвобождаются канцерогенные вещества, которые впитываются в еду при готовке и попадают в организм человека.