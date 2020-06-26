РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 26 июн. В подмосковных Люберцах отремонтировали 11,5 километров региональных дорог, говорится в сообщении пресс-службы администрации муниципалитета.

«Новое покрытие, укрепленные обочины и свежую разметку люберчане могут наблюдать на автодорогах: Красково - Коренево – Торбеево и Красково - Малаховка - Парковая роща. Общая протяженность отремонтированных участков составляет 11,5 километров»,- говорится в сообщении.

Также было заменено покрытие на участках дорог: Москва - Егорьевск - Тума - Касимов с 0 по 2,1 километр; «Москва – Жуковский» - станция Люберцы - участок развязки №4; «Москва – Жуковский» - станция Люберцы - участок развязки №5.

Продолжаются ремонтные работы на Вертолетной улице и участке дороги М-5 «Урал» - Жилино.

Вcего в 2020 году в Люберцах пройдет ремонт семи дорог регионального значения, общая протяженность которых составляет более 17 километров.